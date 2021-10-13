90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor: Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Hyundai marka araba almak isteyenler listede yok yok!

Bu arabalar 90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor. Araba alabilmek isteyenlere sonucunda güzel haber geldi. Online vasıta satış sitelerinde ideal fiyatlı araba ilanları yayınlandı. İkinci el araba satın alabilmek isteyenler amacıyla ideal fiyatlı Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Hyundai marka arabalar listelendi. Dünya çapında yaşanan çip krizi nedeniyle vasıta şirketleri üretimlere ara verdiklerini bildirime başladılar. Hem çip krizi hem de döviz kurlarındaki yükselişler nedeniyle sektörün içinden isimler araba fiyatlarında yükselişler görülebileceğini ifade ediyorlar.
Marka Opel
Seri Corsa 1.2 Twinport Essentia
Yıl 2012
Fiyat 119.000 TL
Marka Volkswagen
Seri Polo 1.4 Basicline
Yıl 2004
Fiyat 106.500 TL
Marka Renault
Seri Symbol 1.5 DCI Joy
Yıl 2004
Fiyat 116.000 TL
Marka Citroën
Seri C-Elysée 1.6 HDi Attraction
Yıl 2015
Fiyat 118.750 TL