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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 16:11
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    • 13.10.2021 16:47
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    90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor: Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Hyundai marka araba almak isteyenler listede yok yok!

    Çip krizi ve döviz kurlarının etkileri ile araba satın alabilmek isteyenler çabuk etmeye başladı. Bu amaçla sık sık ideal fiyatlı vasıta incelemeleri yapılıyor. Online araba satış siteleri güncel araba ilanlarını yayınladılar. İkinci el araba satın alabilmek isteyenler amacıyla 90 bin TL ile 120 bin TL arasında pek çok araba satışı yapıldığı görüldü. İkinci el araba alırken öncellikle aracın kaç senedir kullanıldığı, rastgele bir servis ya da kaza geçmişi olup olmadığı öğrenilmelidir. Aracın kaporta ve iç dış sağlığı üstüne araştırmalar yaparken, vasıta sahibine de arabanın özellikleri ve geçişiyle alakalı sorular yöneltilmelidir.

    takvim.com.tr
    90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor: Peugeot, Citroen, Renault...

    Bu arabalar 90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor. Araba alabilmek isteyenlere sonucunda güzel haber geldi. Online vasıta satış sitelerinde ideal fiyatlı araba ilanları yayınlandı. İkinci el araba satın alabilmek isteyenler amacıyla ideal fiyatlı Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Hyundai marka arabalar listelendi. Dünya çapında yaşanan çip krizi nedeniyle vasıta şirketleri üretimlere ara verdiklerini bildirime başladılar. Hem çip krizi hem de döviz kurlarındaki yükselişler nedeniyle sektörün içinden isimler araba fiyatlarında yükselişler görülebileceğini ifade ediyorlar.

    Marka Opel

    Seri Corsa 1.2 Twinport Essentia

    Yıl 2012

    Fiyat 119.000 TL

    Marka Volkswagen

    Seri Polo 1.4 Basicline

    Yıl 2004

    Fiyat 106.500 TL

    Marka Renault

    Seri Symbol 1.5 DCI Joy

    Yıl 2004

    Fiyat 116.000 TL

    Marka Citroën

    Seri C-Elysée 1.6 HDi Attraction

    Yıl 2015

    Fiyat 118.750 TL


        Marka Toyota

        Seri Corolla 1.4 D-4D Terra

        Yıl 2007

        Fiyat 104.000 TL


        Marka Hyundai i20

        Seri1.4 CRDi Jump

        Yıl 2014

        Fiyat 99.000 TL


        Marka Peugeot

        Seri 307

        Yıl 2004

        Fiyat 82.750 TL

        Marka Ford

        Seri Mondeo

        Yıl 2001

        Fiyat 74.000

        Marka Opel

        Seri Corsa

        Model 1.2 Swing

        Yıl 2000

        71.500

        İkinci El Araba Alırken Sorulması Gerekenler

        İkinci el araba alırken öncellikle aracın kaç senedir kullanıldığı, rastgele bir servis ya da kaza geçmişi olup olmadığı öğrenilmelidir. Aracın kaporta ve iç dış sağlığı üstüne araştırmalar yaparken, vasıta sahibine de arabanın özellikleri ve geçişiyle alakalı sorular yöneltilmelidir. İkinci el araba alma bilhassa son günlerde internet üzerinden yaygınlaştığı amacıyla görüşmeye erken gitmek ve aracı demek de yararlı olmaktadır. Aynı vakitte aracı bir servise götürüp denetim ettirmeniz de vasıtayla alakalı sorularınıza kısa yoldan yanıt bulmanızı sağlayacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        İkinci El Araba Nereden Alınır?

        İkinci el araba almak için birçok internet sitesinden yararlanabilirsiniz. Sahibinden satışa sunulan araçlar için uygun fiyatlar olsa da her zaman güvenilir kaynaklar üzerinden araç sahibi olmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Taksitle ikinci el araba alma seçeneklerinden yararlanabileceğiniz finansal destek sağlayıcı kurumlar bulunmaktadır. Buradan peşinatsız, kredisiz ve hatta ek masrafsız olarak kısa zamanda araç alabilirsiniz.

        Size özel sunulan ödeme imkanları ve taksitli seçeneklerle hayallerinizdeki aracı hem faizsiz hem de peşinatsız bir şekilde alma şansı elde etmeniz sağlanacaktır. Ay sonunda zorlanmadan ve sıkıntı çekmeden kısa zamanda hayallerinizdeki araca ulaşır ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanarak araç sahibi olabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 90 bin TL ile 120 bin TL arasında satılıyor: Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Hyundai marka araba almak isteyenler listede yok yok!
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