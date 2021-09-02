Moody's, JPMorgan ve Goldman Sachs Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde pozitif güncellemelere gitti





Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisi ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret eden Moody's, sıkılaşan finansal şartlar, bu yılki kredi büyümesinin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiğini kaydetti.



ABD'Lİ YATIRIM BANKALARINDAN DA YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR GELDİ

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.