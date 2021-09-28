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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 12:59
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    • 28.09.2021 13:45
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    Standard & Poor’s Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti

    Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti.

    Bir revize daha!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 6,1'den 8,6'ya yükseltildiğini bildirdi.

    Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4.çeyrek raporunda, bölgedeki gelişen ekonomilerin tahmin edilenden daha güçlü bir ekonomik büyüme performansı gösterdiği belirtildi.

    Raporda, Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu, 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildiği belirtildi.

    S&P'nin raporunda yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığı, reyting kuruluşunun Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisinin ise yüzde 3,3 seviyesinde olduğu kaydedildi.

    Raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılında yüzde 17,3, 2022 yılında ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Raporda ayrıca 2021 yılı için Polonya'nın büyüme tahmininin yüzde 4,5'ten 5,1'e, Rusya'nın yüzde 3,7'den 4'e, Güney Afrika'nın yüzde 4,2'den 4,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

    Raporda, Avrupa'nın gelişmekte olan ekonomilerinde enflasyonun artmaya devam ettiği ve enflasyon ile merkez bankalarının hedef seviyeleri arasında mesafenin açılmaya başladığı vurgulandı.

    S&P'nin açıklamasında, EMEA bölgesindeki merkez bankalarının gelecek dönemde ekonomik toparlanmayı desteklemekle, arz baskısının tahmin edilenden daha uzun sürmeyebileceği bir ortamda enflasyon beklentilerini sabitlemek arasında kalabileceği kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Standard & Poor’s Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti
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