JP Morgan: Türkiye ekonomisi salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak ülkelerden

Türkiye'nin pandemi dönemindeki güçlü duruşu, uluslararası kuruluşların da dikkatini çekiyor. Son olarak JP Morgan, salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.
ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.
Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
SATIN ALMA GÜCÜNDE 13. SIRADAYIZ!
Pandemi ülke ekonomileri küçülürken Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi yüksek bir büyümeye imza attı. İkinci çeyrekte ise yüzde 20 gibi rekor bir büyüme bekleniyor. Bu beklentiler ışığında Dünya Bankası 2020 Satın Alma Gücü ülkeler raporunu yayınladı. Bu raporda Türkiye 2,371 trilyon dolarlık satınalma gücü (SGP) bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (SGP GSYH) ile dünyanın 13. büyük ekonomisi unvanını korudu. Türkiye OECD ülkeleri içinde de 7'nci sırada yer aldı. Yani Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında düşük gelire rağmen alım gücünü korumayı başardı. Ekonomist Zeki Akıllıoğlu, Türkiye'nin 2018'den 2019'a yaklaşık 25 milyar dolar artış gösteren SGP GSYH'sinin 2019'dan 2020'ye de 36 milyar dolar arttığını belirterek "Böylelikle ülkemizin salgın sürecinde satın alma gücünü koruduğu, hatta artırdığı belirlenmiş oldu. Dünya satın alma gücü bazında 2,638 trilyon dolar, yani yüzde 2 küçülürken Türkiye 36 milyar dolar, yani yüzde 1,5 büyüme kaydetti" dedi.