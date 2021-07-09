JP Morgan: Türkiye ekonomisi salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak ülkelerden

720 MİLYAR DOLAR 2,3 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE

SGP kuru ile hesaplandığında, bir dolar ile ABD'de satın alınabilen ürün veya hizmetin aynısı veya eşdeğerinin Türkiye'de 2020 senesi için 2,13 TL'ye satın alınabildiğini belirten Akıllıoğlu "Dolayısıyla, satınalma gücü ile ilgili her sene EUROSTAT ve TÜİK tarafından açıklanan parite rakamının Avrupa ülkeleri parite ortalamasından düşük olması millî gelir hesabı açısından Türkiye için bir dezavantaj değil, aksine daha az para ödeyerek eşdeğer ürüne sahip olabildiğini göstermektedir. Nitekim, Dünya Bankası 'nominal GSYH' 2020 ülkeler raporunda 720 milyar dolar nominal GSYH'ye sahip olan Türkiye, bu 720 milyar dolar nominal GSYH'si ile, ABD fiyatlarıyla 2,371 trilyon dolar değerinde olan ürün ve hizmete ulaşabilmektedir" diye konuştu.

KİŞİ BAŞI SATINALMA GÜCÜ 28 BİN 200 DOLAR

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye 'Kişi Başı SGP GSYH' hesabında dünyada 'Üst Orta Gelir Grubu' ülkeler içinde ikinci sıraya yükseldi. 2020 Raporunda Türkiye'nin kişi başı 28 bin 200 dolarlık satınalma gücüne sahip olduğu belirlendi.