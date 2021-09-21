Son dakika: OECD, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti!

Türkiye ekonomisini hedef alarak 'battık bittik' yaygarası koparan ekonomik tetikçileri hüsrana uğratacak bir gelişme daha yaşandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ile kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtildi.
Küresel GSYH'nin salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktığı aktarılan raporda, krizden çıkan ülkelerin farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu, ekonomik toparlanmanın her ülkede eşit ölçüde gerçekleşmediği kaydedildi.
Raporda, ülkeler arasında aşılama oranındaki büyük farklılıkların ekonomik toparlanmadaki eşitsizlikleri artırdığı bildirildi.
Virüsün yeniden yayılmasının bazı ülkeleri faaliyetleri kısıtlamaya zorladığı ifade edilen raporda, bunun tedarik zincirleri üzerinde tıkanıklıklar ve baskılara neden olduğu kaydedildi.
"TALEPTEKİ HIZLI ARTIŞ, PETROL VE METAL GİBİ EMTİA FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU"
Raporda, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte talepteki hızlı artışın özellikle petrol ve metal gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.