Son dakika: OECD, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti!

Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediğine işaret edilen raporda, salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerin maliyet baskılarına katkıda bulunduğu ve nakliye maliyetlerini yükselttiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümünün önemli derecede farklılık gösterdiği, ABD ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızla yükseldiği, Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde ise görece düşük seyrettiği aktarıldı.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, mayısta 2021 için yüzde 5,8 olarak açıklanan küresel ekonomi için büyüme tahmini yüzde 5,7'ye düşürüldü. Bu rakam, 2022 için ise yüzde 4,4'ten 4,5'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,9 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmini de yüzde 3,6'dan 3,9'a revize edildi.