Ve netleşti! DACİA resmen duyurdu! Günde 111 TL ödeme yapan bu arabayı alır

DACİA Ekim ayı kampanyasını resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Ekim ayı kampanyası kapsamında 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 model vasıta alımlarında 40.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imlanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında 246.900 TL olan vasıta bedelinin 206.900 TL'sini peşin, geriye kalan 40.000 TL'sini ise kredi kampanyası kapsamında 12 ayda ödeyebilirsiniz. Aynı vakitte tüm Dacia modellerinde 1.000 TL takas indirimi yapılıyor.
DACİA tarafından yapılan kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.
YENİ SANDERO
Başlangıç fiyatı ₺171.000
YENİ SANDERO STEPWAY
Başlangıç fiyatı ₺198.000
LODGY
Başlangıç fiyatı ₺215.000
DOKKER COMBİ
Başlangıç fiyatı ₺162.000
DOKKER VAN
Başlangıç fiyatı ₺148.000