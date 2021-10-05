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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 17:01
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    • 05.10.2021 17:16
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    Son dakika: Bakan Varank "yarın başlatıyoruz" diyerek duyurdu! KOBİ'lere 750 bin lira destek!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Varank "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz" dedi.

    KOBİ’lere 750 bin lira destek!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Varank "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz" dedi.

    Varank'ın açıklamaları şu şekilde:
    Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programını' başlattık. Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Varank "yarın başlatıyoruz" diyerek duyurdu! KOBİ'lere 750 bin lira destek!
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