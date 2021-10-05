100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! Sıfır faizli kredi müjdesi! İşte başvuru şartları neler?

HalkBank'tan esna sıfır faiz seviyesi ile destek imkanı vatandaşları sevindiriyor. Pandemi sebebi ile ekonomik sıkıntılar ardından Halkbank kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimci esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli esnaf kredileri paketi sunuyor. Bu anlamda işletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar, İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanıyor.
Sıfır Faizli Esnaf Kredileri
Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi
KOSGEB doğrultusundan sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB doğrultusundan onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda, 100.000.-TL'ye kadar %100 faiz indirim seviyesi uygulanabilecektir. Bu krediden bakiyesi 2021 senesine devreden Hazine faiz destekli kredi borcu bulunanlar yararlanamayacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Başvuru tarihi itibarıyla son 5 sene içerisinde, 2016 senesinde uygulamaya eklenilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/ya da terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/ya da hibe desteği derecesindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.