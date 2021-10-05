100 bin, 225 bin ve 500 bin TL'ye kadar veriliyor! Sıfır faizli kredi müjdesi! İşte başvuru şartları neler?

Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi müracaat tarihi itibariyle en az 1 senelik ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle alakalı meslek kolunda, son 1 sene içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim seviyesi uygulanacaktır. Bu destekten aynı işletme amacıyla diğer bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir sene içerisinde ticari etkinliklerini ya da vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır.