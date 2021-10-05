Toyota 2021 fiyat listesi Corolla, Corolla Hybrid, Proace City, CHR, Yaris ve Hilux fiyatları... Toyota 2021 Ekim kampanyaları belli oldu!
Ekim ayıyla eş güdümlü araçlarda yaşanan kampanyalar ve fiyat değişimi merak ediliyor. Bu kapsamda araba satın alabilmek isteyenler Toyota 2021 Ekim Kampanyalarını araştırıyor. İşte Toyota 2021 fiyat listesi... Ekim ayında Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision Multidrive S, Dream, Dream Multidrive S, Flame ve Flame Multidrive S modellerinde %50 ÖTV dilimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Toyota Corolla 1.5 Vision modelini 220.200 TL, Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S modelini ise 229.550 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller! Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus...
Toyota Corolla, Corolla Hybrid, Proace City, CHR, Yaris ve Hilux fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Ülkemizde en sevilen otomobil markalarından biri olan Toyota'nın fiyatları güncellendi. İşte 2021 Toyota güncel fiyat listesi... Ekim ayında sıfır km Toyota modelleri kaç lira oldu? Toyota modelleri ne kadar? Ekim ayı Toyota fiyatları kaç para? Toyota fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Toyota Corolla, Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR, Toyota RAV 4, Toyota Yaris, Toyota Camry, Toyota Hilux ve Toyota Proace City modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik verileri sayfamızda bulabilirsiniz.
Ülkemizde en sevilen otomobil markalarından biri olan Toyota'nın fiyatları güncellendi. İşte 2021 Toyota güncel fiyat listesi...
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 220.200 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 229.550 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 241.050 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 248.100 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 255.350 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 264.700 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 334.550 TL
Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 372.950 TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik 259.650 TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik 327.100 TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Benzin Otomatik 330.550 TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik 355.550 TL