Toyota 2021 fiyat listesi Corolla, Corolla Hybrid, Proace City, CHR, Yaris ve Hilux fiyatları... Toyota 2021 Ekim kampanyaları belli oldu!

Ülkemizde en sevilen otomobil markalarından biri olan Toyota'nın fiyatları güncellendi. İşte 2021 Toyota güncel fiyat listesi...

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 220.200 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 229.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 241.050 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 248.100 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 255.350 TL