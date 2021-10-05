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Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs döneminde yaşanan çip krizi ile birlikte araç talebi patlamıştı. Hem sıfır araç hem de ikinci el araçlarda yaşanan talep rakamlara da yansıdı. Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde en çok satılan otomobil marka ve modelleri belli oldu. Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai&hellip;

05.10.2021 10:33 - Son Güncelleme: 05.10.2021 10:33
Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

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Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

Otomobil satışları, 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti..

2021 yılı eylül ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

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2021 yılı Ocak-Eylül dönemine baktığımızda, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat'ı görüyoruz. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.

Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

Fiat: 57 bin 503
Renault: 53 bin 268
Volkswagen: 44 bin 933
Toyota: 34 bin 480
Hyundai: 27 bin 701
Dacia: 22 bin 493
Skoda: 21 bin 873
Honda: 21 bin 822
Peugeot: 20 bin 079
Opel: 16 bin 724

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