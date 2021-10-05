Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs döneminde yaşanan çip krizi ile birlikte araç talebi patlamıştı. Hem sıfır araç hem de ikinci el araçlarda yaşanan talep rakamlara da yansıdı. Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde en çok satılan otomobil marka ve modelleri belli oldu. Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…
05.10.2021 10:33
- Son Güncelleme: 05.10.2021 10:33
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı Eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 olarak gerçekleşti..
2021 yılı eylül ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.
İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA
2021 yılı Ocak-Eylül dönemine baktığımızda, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat'ı görüyoruz. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.