Araba alacaklar dikkat! İşte en çok satılan araba markaları ve modelleri! Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai…

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

2021 yılı Ocak-Eylül dönemine baktığımızda, listenin başında 57 bin 503 adetle Fiat'ı görüyoruz. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.