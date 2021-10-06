50.000 TL ve 150.000 TL kredi desteği! Güney Kore yapımı olan Hyundai ve Kia Ekim ayı otomobil kampanyaları!
Ekim ayında sıfır km Kia modelleri kaç lira oldu? Kia modelleri ne kadar? Ekim ayı Kia fiyatları kaç para? Kia fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Kia Sportage, Kia Bongo, Kia Ceed, Kia XCeed, Kia Stonic, Kia Rio, Kia Picanto ve Kia Niro modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri...
Güney Kore'nin dünyaca ünlü otomobil markaları Hyundai ve Kia Ekim ayı otomobil kampanyaları açıklandı. Bu anlamda Kia Stonic 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz, Kia Sportage'larda ise 150.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı verildi. Aynı zamanda Kia ve Hyundai fiyat listeleri de açıklandı. Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Hyundai Elentra ve Hyundai Kona modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini ve Kia Sportage, Kia Bongo, Kia Ceed, Kia XCeed, Kia Stonic, Kia Rio, Kia Picanto ve Kia Niro modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri sayfamızda yer alıyor.
Kia Rio Ne Kadar? Kia Rio Kaç Lira? Sıfır Kia Rio Fiyatları?
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel 178.900
Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik 212.900
Kia RIO 1.4L 100 PS Elegance Konfor Benzin Otomatik 227.900
Kia RIO 1.4L 100 PS DCT Prestige Benzin Otomatik 234.900
Kia Stonic Ne Kadar? Kia Stonic Kaç Lira? Sıfır Kia Stonic Fiyatları?
Kia STONIC 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel 203.900
Kia STONIC 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik 235.500
Kia STONIC 1.4L 100 PS Elegance Benzin Otomatik 248.900
Kia STONIC 1.4L 100 PS Elegance Konfor Benzin Otomatik 258.900
Kia STONIC 1.4L 100 PS Elegance Design Pack Benzin Otomatik 258.900
Kia STONIC 1.4L 100 PS Prestige Benzin Otomatik 324.900
Kia Sportage Ne Kadar? Kia Sportage Kaç Lira? Sıfır Kia Sportage Fiyatları?
Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Live Benzin Manuel 265.500
Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Cool Benzin Manuel 324.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Cool Dizel Otomatik 379.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Elegance Akıllı Anahtar Dizel Otomatik 439.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Elegance Plus Dizel Otomatik 449.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Black Edition Dizel Otomatik 459.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Prestige Dizel Otomatik 469.900
Kia SPORTAGE 1.6L 136 PS DCT Prestige 4x4 Dizel Otomatik 499.900