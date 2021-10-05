Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

Talepler patladı! Vatandaş araç bulamıyor. Sıfır vasıta fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci el otomobil satın alabilmek isteyenler piyasada ortaya gelen fiyat değişimlerini yakından takip ediyorlar. Günlük olarak değişen fiyatlarla ikinci el vasıta piyasasında kartlar her gün tekrar dağıtılıyor. Otomobil pazarında ortaya gelen ilerlemelerle tespit edilen yeni fiyatlamalar otomobil sahibi olmak isteyenlerce araştırılıyor. Biz de siz kıymetli okuyucularımız amacıyla ikinci el vasıta fiyatlarını listeledik. İşte vasıta alacaklar amacıyla değişik markalara ait 133 bin TL'nin altındaki C Segmenti modeller...