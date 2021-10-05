Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

İkinci el otomobiller pandemi döneminin kriz içerisinde bulunduğu gibi tekrar tanınmış duruma gelmeye başladılar. Araçların satış hızlarında da mühim bir farklılık ortaya geldi. Sektör eksperlerine göre 2 ay evveline göre ikinci el otomobiller yüzde 50 oranında daha süratli satılmaya başlandı. Genellikle yüksek modelli araçların satışlarının daha basit bulunduğu bildirildi. Kasım 2020-Mayıs 2021 döneminde tarihinin en durgun dönemlerinden birini yaşam sürdüren ikinci el vasıta pazarı, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında biraz hareketlendi. ÖTV'deki matrah düzenlemesiyle eş güdümlü ise Ağustos ayını bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 oranında düşüşle kapattı.

takvim.com.tr
05.10.2021 08:32 - Son Güncelleme: 05.10.2021 08:32
Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

Talepler patladı! Vatandaş araç bulamıyor. Sıfır vasıta fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci el otomobil satın alabilmek isteyenler piyasada ortaya gelen fiyat değişimlerini yakından takip ediyorlar. Günlük olarak değişen fiyatlarla ikinci el vasıta piyasasında kartlar her gün tekrar dağıtılıyor. Otomobil pazarında ortaya gelen ilerlemelerle tespit edilen yeni fiyatlamalar otomobil sahibi olmak isteyenlerce araştırılıyor. Biz de siz kıymetli okuyucularımız amacıyla ikinci el vasıta fiyatlarını listeledik. İşte vasıta alacaklar amacıyla değişik markalara ait 133 bin TL'nin altındaki C Segmenti modeller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 FSI MİDLİNE

2006 model

Benzin

Manuel

101.500 km'de

121.500 TL

SKODA OCTAVİA 1.4 TSI Ambiente

2011 model

Benzin

Manuel

149.800 km'de

Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

SEAT LEON 1.4 TSI FR

2012

Benzin

Manuel

129.000 km'de

143.000 TL

RENAULT MEGANE 1.6 Touch Plus

2015 model

Benzin

Manuel

28.0000 km'de

142.000 TL

Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

OPEL ASTRA 1.3 CDTI Sport

2012 model

Dizel

Manuel

150.000 km'de

136.900 TL

TOYOTA COROLLA 1.33 Life

2014 MODEL

Benzin & LPG

Manuel

85.000 km'de

143.750 TL

Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea... Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller!

FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend X

2015 model

Benzin & LPG

Manuel

126.000 km'de

145.000 TL

HYUNDAİ İ30 1.4 Blue Drive

2014 model

Benzin

Manuel

149.000 km'de

145.500 TL

SON DAKİKA