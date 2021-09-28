Fahiş fiyata erken uyarı sistemi! Sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi Toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesinde değerlendirilecek" dedi.
BAKAN NASIL ÇALIŞACAĞINI ANLATTI
Bakan Pakdemirli, Merkez Bankasının erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var.
Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar.