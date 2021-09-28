Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.09.2021 06:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2021 06:16
    ABONE OL

    Fahiş fiyata erken uyarı sistemi! Sona gelindi

    Son dönemde özellikle marketlerde yaşanan fiyat artışının engellenmesi amacıyla başlatılan "Erken Uyarı Sistemi" çalışmasında sona gelindi. Bakan Pakdemirli çalışmayla ilgili olarak "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler." dedi.

    Fahiş fiyata erken uyarı sistemi! Sona gelindi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi Toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesinde değerlendirilecek" dedi.

    BAKAN NASIL ÇALIŞACAĞINI ANLATTI
    Bakan Pakdemirli, Merkez Bankasının erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var.

    Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar.

        Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığından, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yine İETT arızası!
        Haberler Ekonomi Fahiş fiyata erken uyarı sistemi! Sona gelindi
            SON DAKİKA