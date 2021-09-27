Fahiş fiyatlarla mücadele için etiketler mercek altında! 5 büyük zincir market için karar yakın...

ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.
Peki, fahiş fiyata karşı ülkemizde ve dünyada ne gibi önlemler alınıyor? Ürünlerdeki sözde indirim etiketleri oyunu için nasıl bir tedbir alınacak? SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"AY SONUNDA REKABET KURULU'NDAN KARAR ÇIKABİLİR"
Fahiş fiyata karşı hangi önlemler alınıyor?
"Piyasadaki fahiş fiyatlarla ilgili hükümet devreye girmiş durumda… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Özellikle 5 büyük markette denetimler yapılıyor. Bakanlık, yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri gönderdi. Fiyat etiketleri, indirimli ürünler, gramaj oyunlarına bakılıyor. Serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olan varsa tespit edilecek. Rekabet Kurulu'nun perakende sektöründeki 29 teşebbüs ile ilgili soruşturmasında sona gelindi. Market zincirlerinin yazılı savunmaları alındı. 27 Ekim'de sözlü savunmaları istendi.