Fahiş fiyatlarla mücadele için etiketler mercek altında! 5 büyük zincir market için karar yakın...







"TOPYEKUN BİR ŞEKİLDE TEDBİRLER DEVREYE GİRMELİ"

Bugün bir ürünün tarladan sofraya gelinceye kadar yüzde 45'e yakın aracılık maliyeti üzerine ekleniyor. Bunun dışında soğuk hava depoları ya da kamyonlarıyla ürünün taşınması fire kaybını önleyeceği için bu da maliyeti azaltacak bir unsur olacaktır. Tabii, aracılık sisteminin tamamen kalkması finansal anlamda çiftçiyi zor durumda bırakabilir. Bu nedenle şu anda atıl durumda olan kooperatifler ve üretici birlikleri devreye alınacaktır. Bu yasal düzenlemelerin yanı sıra tarımda da politika belirlenmesi gerekiyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığa karşı önlemler alınmalı… Tarımda önümüzdeki yıl hangi ürünlerin ne kadar üretileceği, bunun için ne kadar su ve gübre kullanılacağı, ne kadar ihracat-ithalat yapılacağı gibi konuların hepsi planlanmalı… Bu önlemlerin biri olmazsa diğerlerinin de pek anlamı olmaz. O nedenle, topyekün bir şekilde tedbirler devreye girmeli… Aksi takdirde başarılı olunamaz.



"AVRUPA'DA DA PERAKENDE SEKTÖRÜYLE İLGİLİ BİRÇOK KEZ İNCELEME YAPILDI"

Dünyada fahiş fiyata karşı ne gibi önlemler alınıyor?

Türkiye'de denetimler başladığında ya da Rekabet Kurulu devreye girdiğinde herkes 'serbest piyasa müdahale ediliyor' diye yaygara koparıyor. Avrupa'da da perakende sektörüyle ilgili birçok kez inceleme yapıldı. Size birkaç örnek vereyim. Avrupa Komisyonu 2009'da gıda tedarik zincirlerinde haksız ticari uygulamaları tartışmaya açtı. Daha sonra Eylem Planları ve direktifler hazırladı. İngiltere süpermarketlere ilişkin çeşitli sektör araştırmalarını 2000'li yıllarda yaptı. Süpermarketlerin pazar güçlerini kötüye kullandıklarına dair şikayetler üzerine sektör incelemeleri başlattı. Hatta bir Ombudsmanlık Kanunu çıkardı. Cirosu 1 milyar poundu aşan süpermarketlerin tedarilçilerle arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kod sistemi geliştirdi. Finlandiya'da da iki zincir marketin pazarın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdukları ve piyasa güçlerini yüksek fiyatları sürdürmek için kullandıkları tespit edildi. Bu nedenle sektör inceleme altına alındı. Keza Slovenya ve Litvanya'da da haksız ticari uygulamalar tespit edildi. Almanya'da yapılan incelemelerde gıda perakendeciliğinde yoğunlaşmanın olduğu, markalı ürünlerin dahi perakendecilerin pazarlık gücü karşısında mağdur olduğu kanaatine vardı. Bu ülkelerde de çeşitli düzenlemeler ve eylem planları devreye girdi.