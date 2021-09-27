Marketlerin fahiş fiyat yöntemleri tek tek deşifre oldu! Aynı ürüne 3 ayrı fiyat

SEKTÖRDEKİ PAZAR PAYLARI YÜZDE 74

Bu arada piyasaya hakim konumundaki büyük market zincirlerinin fiyat belirlemedeki yöntemleri ve tedarikçi-üretici üzerinde kurdukları baskılarda bir bir deşifre olmaya başladı. Şu anda piyasaya hakim olan 4 büyük marketin sektördeki pazar payı yüzde 74'e ulaştı. Bir yandan tedarikçi ve üretici üzerinde hakimiyet kurulurken bir yandan da yerel zincirler ve esnaf ezilmiş oldu. Büyük marketler ve bazı sanayiciler bu hakim durumu da kullanarak, ürününü satmak ve o raflarda yer almaktan başka çaresi olmayan tedarikçi ve üreticiyi zora sokarak istedikleri fiyattan alım yapabiliyor.