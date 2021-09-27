Marketlerin fahiş fiyat yöntemleri tek tek deşifre oldu! Aynı ürüne 3 ayrı fiyat

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla mücadele gün geçtikçe artarak devam ediyor. Özellikle piyasaya hakim marketler için hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurulu devreye girerek denetim ve incelemelerini sürdürüyor.
Yüzde 400'ün üzerinde artan gıda fiyatları bu süreçte aracılarla yükseliyor. Tarladan çıktıktan sonra 8'e yakın el değiştiren ürün bu süreçte kar, komisyon ve vergilerle artarken bir yandan da yüzde 20-25 oranında fire veriyor.
Erken uyarı sistemi gibi tedbirler ve hal yasasında yapılacak düzenlemelerle bu sorunlara çare bulunacak.
SEKTÖRDEKİ PAZAR PAYLARI YÜZDE 74
Bu arada piyasaya hakim konumundaki büyük market zincirlerinin fiyat belirlemedeki yöntemleri ve tedarikçi-üretici üzerinde kurdukları baskılarda bir bir deşifre olmaya başladı. Şu anda piyasaya hakim olan 4 büyük marketin sektördeki pazar payı yüzde 74'e ulaştı. Bir yandan tedarikçi ve üretici üzerinde hakimiyet kurulurken bir yandan da yerel zincirler ve esnaf ezilmiş oldu. Büyük marketler ve bazı sanayiciler bu hakim durumu da kullanarak, ürününü satmak ve o raflarda yer almaktan başka çaresi olmayan tedarikçi ve üreticiyi zora sokarak istedikleri fiyattan alım yapabiliyor.