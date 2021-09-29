TL’ye stopaj dopinginde süre uzuyor! Tarih belli oldu





Fakat dediğim gibi, TL'nin cazibesini artırmak ya da ters dolarizasyon için sadece stopaj indirimi yeterli olmuyor. Vatandaş yüzde 19.25 olan enflasyonun altında parasını ezdirmemek için reel getiri elde edeceğini düşündüğü yere yatırıyor.

Velhasıl, her şeyin ucu gördüğünüz gibi enflasyona dayanıyor.

Hani derler ya, bu deveyi topyekün mücadele ile güdeceğiz ya da bu diyardan gideceğiz...

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