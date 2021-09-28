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    • Ekonomi
    • 29.09.2021 06:08
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    • 29.09.2021 06:08
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    Dolar ne kadar? 29 Eylül canlı döviz kurları: Euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

    29 Eylül Çarşamba dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Her gün anlık olarak takibe alınan dolar kaç TL sorusu haftanın üçüncü işlem gününde de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün dolar/TL, 8,87-8,88 bandında, euro/TL ise 10,37'lerde el değiştirdi. Son günlerde yükselişe geçen dolar fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam ediiyor. Bu gelişmelerin arkasından 'Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?' Sorusuna yanıt aranıyor. İşte 29 Eylül Çarşamba döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Dolar ne kadar? 29 Eylül canlı döviz kurları: Euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını haberimizde derledik. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 29 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    29 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8767

    Dolar satış: 8,8850



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3772

    Euro Satış: 10,3913
        Yine İETT arızası!
        Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? 29 Eylül canlı döviz kurları: Euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!
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