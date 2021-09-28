Marketler bakliyatta da vatandaşa fahiş fiyatı dayattı! Üreticide 5.78 rafta 28.90 TL

Gıdada üreticitüketici fiyat farkı vatandaşı bezdirdi. Sadece sebzemeyvede değil, bakliyatta da fiyat uçurumu ortaya çıktı. Fiyat farkında başı ise yeşil mercimek çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu ay açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ağustos verilerine göre; 1 kilo yeşil mercimek üreticiden 5.78 liraya çıkıyor.
Bu ürün TÜİK'in Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre ortalama 13.73 liraya vatandaşla buluşuyor. Ancak piyasada 1 kilogram mercimeğin fiyatı 28.90 liraya kadar çıkıyor.