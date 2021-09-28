Fahiş fiyatlar sonrası denetimlerde yeni oyun deşifre oldu: Göstermelik indirim

Yani ürüne iki kat fiyat etiketi koyup sonrasında indirim yapılmış gibi gösteriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yine aynı şekilde Santa Maria armudun, 11.90 TL'den 9.90 liraya indirildiği görülüyor. Ancak armudun alış fiyatı 6.00 TL olarak etikette yer alıyor. Benzer durum şeftalide de var. Rafta 14.90 TL'den 12.00 TL'ye indirilmiş gibi sunulan şeftalinin, alış fiyatının 7.50 lira olduğu gözlerden kaçmıyor. Marketlerin önce ürünü alış fiyatının iki katına çıkarıp, sonra onun üzerinden indirim yapılmış gibi göstermesi de "Bu nasıl indirim?" sorusunu akıllara getiriyor.



8 ÜRÜNDEN BİRİ SORUNLU ÇIKTI

BEŞ büyük zincir markete yönelik fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, bir yandan da vatandaşa sahte gıda satarak sağlıklarıyla oynayanlara karşı ciddi tedbirler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler için bu yıl 750 milyon lira bütçe ayırdı. Bu kapsamda özellikle okullarda gıda güvenliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla eğitimler yapılacak.



SIFIR TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Taklit ve tağşişcilerle mücadele kapsamında gıda güvenilirliği alanındaki olası risklerin tespiti yapılarak bu konularda uluslararası standartların gözetildiği, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülen risk değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Tüketicilerin gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri hedeflenecek.