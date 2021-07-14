Tek tek açıklandı! Son dakika kredi faiz oranları güncellendi! Bayrama özel ihtiyaç kredisi! Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bankalar, bayrama özel kredilerini paylaşmaya başladı. Kredi çekmek isteyenler ise en düşük faizli krediyi arıyor. İşte yeni yılda bayram kredisine dair tüm detaylar! Öte yandan 3 ay ertelemeli bayram kredisi, birçok bankanın bayram kampanyaları içerisinde bulunan bir seçenektir. Bu kredi sayesinde aldığınız ücreti ve faizini ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz. 3 ay ertelemeli kredi, birçok kişi tarafından ödeme kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. 3 ay ertelemeli kredi alma şartları diğer kredi türleri ile aynı olmakla beraber, en fazla 33 taksit ile ödenebilir.
10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
Ziraat Bankası; Tüketici ihtiyaç kredisi ile müşterilerinin yüzünü güldürdü. %1.58 faiz oranı 388,06 TL aylık ödeme ile arzu ettiğiniz nakde kolayca sahip olabilirsiniz.
Akbank; Direkt kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları %1.72 faiz ve 396,37 TL ödeme kolaylığı ile kredi sunmaktadır.
Vakıfbank 36 aya kadar vade imkanı sunar. İhtiyaç kredi faiz oranı %1.51. Ayrıca 380.58 TL aylık ödeme ile kredi vermektedir.
İNG Bank; 3 ay ertelemeli %1.35 faiz oranları 368,79 TL taksit oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.