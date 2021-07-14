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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 13:52
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    • 14.07.2021 13:52
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    Tek tek açıklandı! Son dakika kredi faiz oranları güncellendi! Bayrama özel ihtiyaç kredisi! Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?

    Son dakika kredi faiz oranları detayları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu anlamda kurban bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili yapacak olan ya da ailesiyle zaman geçirecek vatandaşların nakit gereksinimi çoğalmaya devam ederken, bankalar bayrama özel gereksinim kredileri faiz oranlarına yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bayram kredileri, bankalar tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları’na özel olarak hazırlanmış kredi çeşitleridir. Bankalar, kampanyalar ve çeşitli imkanlar ile müşterilerine en uygun krediyi sağlamak için yarışa girerler. Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse her banka bu yarışa katılır ve çeşitli kampanyalar yayınlar.

    takvim.com.tr
    Bayrama özel ihtiyaç kredisi! Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bankalar, bayrama özel kredilerini paylaşmaya başladı. Kredi çekmek isteyenler ise en düşük faizli krediyi arıyor. İşte yeni yılda bayram kredisine dair tüm detaylar! Öte yandan 3 ay ertelemeli bayram kredisi, birçok bankanın bayram kampanyaları içerisinde bulunan bir seçenektir. Bu kredi sayesinde aldığınız ücreti ve faizini ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz. 3 ay ertelemeli kredi, birçok kişi tarafından ödeme kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. 3 ay ertelemeli kredi alma şartları diğer kredi türleri ile aynı olmakla beraber, en fazla 33 taksit ile ödenebilir.

    10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    Ziraat Bankası; Tüketici ihtiyaç kredisi ile müşterilerinin yüzünü güldürdü. %1.58 faiz oranı 388,06 TL aylık ödeme ile arzu ettiğiniz nakde kolayca sahip olabilirsiniz.

    Akbank; Direkt kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları %1.72 faiz ve 396,37 TL ödeme kolaylığı ile kredi sunmaktadır.

    Vakıfbank 36 aya kadar vade imkanı sunar. İhtiyaç kredi faiz oranı %1.51. Ayrıca 380.58 TL aylık ödeme ile kredi vermektedir.

    İNG Bank; 3 ay ertelemeli %1.35 faiz oranları 368,79 TL taksit oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

        Garanti BBVA; Yaz kredisi olarak bildiğimiz ihtiyaç kredisi %1.84 faiz oranları ve 405,55 TL aylık ödeme ile kolaylık sağlıyor.

        QNB Finansbank; aynı şekilde 3 ay sonraya erteleyebileceğiniz Aylık 376 TL taksitle %1.45 faiz oranları ile kredi alabilirsiniz.

        Yapı Kredi; Çekeceğiniz kredi tutarının %0,5 oranında tahsil etmektedir. %2.04 faiz oranları ve aylık 421,11 TL ödeme tutarı ile müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

        Bayram Kredisi Nedir?

        Bayram kredileri, bankalar tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları'na özel olarak hazırlanmış kredi çeşitleridir. Bankalar, kampanyalar ve çeşitli imkanlar ile müşterilerine en uygun krediyi sağlamak için yarışa girerler. Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse her banka bu yarışa katılır ve çeşitli kampanyalar yayınlar.

        Bayram Kredisi Kimlere Verilir?

        Bayram kredisi vermek için her bankanın farklı şartları vardır. Fakat her bankada ortak olan bayram kredisi alabilme şartları şunlardır:

        Kredi alacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

        Kişinin kredi notu riskli olmamalıdır.

        Resmi geçerliliği sahip evraklar ile gelirini beyan edebilmelidir.

        Kişinin kredi talebi 36 aydan fazla olmamalıdır.

        Kişinin ödeyeceği aylık taksitler, aylık gelirinin yarısından az olmalıdır.

        İpotek gösterilen eş, yazılı bir şekilde onaylanarak bankaya verilmelidir.

        Bu şartlara uyumluluk sağlayan herkes, neredeyse tüm bankalardan bayram kredisi talep edebilir.


            Bayram kredisi nedir nasıl başvurulur?

            Genellikle bankaların artmış olan masraflarından dolayı bayramlarda çıkarmış oldukları krediler de bulunmaktadır. Bayram kredisi nedir? Sorusuna verilecek yanıt olarak kısa vadeli olarak ihtiyaçların karşılanabilmesi adına kullanım sağlanan ve daha uygun faizler ile bayram kredileri bankalar tarafından sağlanmaktadır. Bayram kredileri olarak bilinen kredi türleri büyük avantajlar ile bankalarca normal zamanlardakine göre daha uygun bir şekilde faizle verilmektedir. Nedeni ise tamamen arz ve talebe göre değişmektedir.

            Basit olarak ifadede bulunacak olursak, kredi taleplerinin fazla olmasından dolayı bu dengeyi kurmaktan kaynaklı diyebiliriz. Basit anlamda açıklayacak olursak, kredi talepleri ve fazla olmasından dolayı yükseltmektedir.

            Sonuç olarak ise kredi sağlamak isteyen banka faiz oranlarını düşürmektedir. Sizlere en uygun kredi faiz oranını veren bankadan kredi desteği alabilirsiniz. Bu durumu ise bankaların faiz oranlarını karşılaştırarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda bankalar bazı şartlar ile kredi desteği sağlamaktadır. Bu şartları sağlamanız durumunda ise kredi desteğinden faydalanabilmeniz mümkündür. Tabii ki her bankanın kredi desteği vermedeki şartı farklı olacaktır.
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            Haberler Ekonomi Tek tek açıklandı! Son dakika kredi faiz oranları güncellendi! Bayrama özel ihtiyaç kredisi! Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?