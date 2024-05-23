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Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor - Galatasaray maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 12:00
Süper Lig’de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

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Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde tarihi gün 26 MayısLigde tarihi gün 26 Mayıs
Ligde tarihi gün 26 Mayıs

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri şöyle:

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

Volkan Bayarslan, Fenerbahçe - İstanbulspor maçında düdük çalacak.Volkan Bayarslan, Fenerbahçe - İstanbulspor maçında düdük çalacak.
26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

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