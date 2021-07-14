%30 ile %50 daha ucuz! Bankalardan 120 ay taksitle yarı fiyatına hacizli konut satışı! Ziraat Bankası, Vakıfbank konut satışı müjdesi geldi!

Ve son dakika netleşti! %30 ile %50 daha ucuza alabilirsiniz. Son zamanlarda ev maliyetlerindeki ani çoğalışlar konut hayalleri kuran kişileri çok üzdü! Ücretle çalışan ve birikimi olmayan vatandaşlar için yeni bir konut sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerde ev maliyetleri tavan yaptı. Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Didim, Fethiye, Alanya ve neredeyse tüm tatil bölgelerinde ise bahçeli konutlar, villalar başta olmak üzere maliyetler ikiye hatta üçe katlandı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası nasıl hem düşük fiyatlı gayrimenkul hem de faiz avantajlarıyla kredi alabilirsiniz? İşte detayları…

14.07.2021 09:12 - Son Güncelleme: 14.07.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





