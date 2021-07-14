%30 ile %50 daha ucuz! Bankalardan 120 ay taksitle yarı fiyatına hacizli konut satışı! Ziraat Bankası, Vakıfbank konut satışı müjdesi geldi!
Ve son dakika netleşti! %30 ile %50 daha ucuza alabilirsiniz. Son zamanlarda ev maliyetlerindeki ani çoğalışlar konut hayalleri kuran kişileri çok üzdü! Ücretle çalışan ve birikimi olmayan vatandaşlar için yeni bir konut sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerde ev maliyetleri tavan yaptı. Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Didim, Fethiye, Alanya ve neredeyse tüm tatil bölgelerinde ise bahçeli konutlar, villalar başta olmak üzere maliyetler ikiye hatta üçe katlandı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası nasıl hem düşük fiyatlı gayrimenkul hem de faiz avantajlarıyla kredi alabilirsiniz? İşte detayları…
Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bankaların satışa çıkarttığı gayrimenkuller, konutlar ev almak isteyen vatandaşın takibine takıldı. Bu sayede hem bankaların sunduğu özel konut kredisi faizi ve 120 aya varan vade fırsatlarından yararlanıyorsunuz hem de teklif usulüyle alacağınız gayrimenkulleri daha düşük hatta bazı konutlarda yarı fiyatlara alabiliyorsunuz. Bu taşınmazların indirimli olmasının birkaç nedeni var. Bankalar hacizli gayrimenkul satışını açık arttırma üzerinden yapar. Bankaların internet sitelerine yapacağınız başvuru ve fiyat teklifleriyle kolay bir şekilde gayrimenkul satın alabilirsiniz.
BANKALAR İPOTEKLİ KONUTLARI EXPERTİZ FİYATI ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARTIYOR.
Bunlardan ilki bankaların KDV mükellefi olması ve satışların KDV payı olmadan KDV indirimi yapılması. İkincisi ise bankaların ellerinde bulundurduğu hacizli taşınmazları, kişilerin kredi alabilmek için yaptırdığı ipotekli konutların satışı sayesinde elde ediyor. Bunlar da konutların expertiz fiyatı üzerinden satıldığı için %30 ile %50 arasında daha ucuza satılmış oluyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası da gayrimenkul satışı yapan kurumlardan biri, arsalardan apartman dairelerine, işyerlerinden dükkanlara kadar pek çok farklı taşınmazın satışını yapan Ziraat Bankası'ndan. Ayrıca Ziraat Bankası KDV mükellefi değilir, bu yüzden de gayrimenkul satışlarında KDV ücreti de yoktur. Bu sayede alacağınız gayrimenkulleri piyasa fiyatının çok daha altından satın alabilirsiniz.
VakıfBank
VakıfBank ise hem size ucuz ev satıyor hem de düşük faiz oranıyla kredi vererek kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlıyor. %1,37'lik düşük faiz ve 120 aya varan vade seçenekleri ile istediğiniz konutu, arsayı, işyerini ya da tarlayı satın almanıza olanak sağlıyor. Ancak %1,37'lik faiz oranı sadece VakıfBank'ın satışa sunduğu taşınmazları satın alan kişiler için geçerli olacak.
Bankaların satışa çıkardığı hacizli gayrimenkulleri nasıl satın alabilirim?
Bankalardan teklif usulüyle gayrimenkul satın alarak çok daha karlı çıkabilirsiniz! Peki bankalardan gayrimenkul satın almak nedir? Bankaların satılığa çıkarttığı gayrimenkuller, genellikle bankaya borcunu ödeyemeyen kişilerin haczedilen taşınmazlarıdır.