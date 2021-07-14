Para lazımsa 36 ay vadeli 10.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası, TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları ne oldu?
Peş peşe açıklamalar geldi. Bankaların aktüel kredi faiz oranları gereksinim sahibi kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kamu ve özel bankaları bu noktada yeni kredi paketleri duyurmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla nakit paraya sıkışan vatandaşlar ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank gibi tüm bankaların aktüel kredi faiz oranları ne kadar sualine cevap arıyor. Finans kurumları, altı aylık, üç aylık, aylık, haftalık veya hatta günlük dönemlere göre faiz hesaplanması yapılabilir. Yıllık faiz oranını ve yılbaşına birleşik dönemlerin sayısını temel alan bileşik faiz oranını verir.
TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları… Bankalar tüketicilerin topladıkları mevduatı, diğer tüketicilere kredi olarak kullandırmaktadır. Her iki ürünün de belirli bir faiz oranı vardır. Burada faizi belirlerken Bankalar faiz oranını; reel risksiz faiz oranına, beklenen enflasyon oranına, vade risk primine, temerrüt risk primine ve likidite risk primine bakarak yapmaktadır.
BANKA KREDİ HESAPLAMA FORMÜLÜ
Banka kredi hesaplama kredi tutarı ve faiz oranları ile alakalı bir durumdur. Kredi hesaplama faiz oranı girerek ve almak istediğiniz kredi tutarı karşınıza çıkar. Kredi faizi her ödeme döneminde kalan anaparaya tekrar faiz uygulanarak hesaplanan işlemdir. Bunun için kalan anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpılır ve BSMV, KKDF gibi vergiler dahil edilmektedir.