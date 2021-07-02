İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı? Tasfiye edilen şirketler hangileri?

08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine

devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,

buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.