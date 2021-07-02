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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 11:08
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    • 02.07.2021 11:08
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    İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı? Tasfiye edilen şirketler hangileri?

    İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. BDDK 21 fazisiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK tarafından şirketlerin listesi yayınlandı. Bu bağlamda, "İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf battı mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Batan şirketler hangileri? İşte tüm detaylar ve BDDK Resmi Gazete'de yer alan şirketlerin listesi!

    takvim.com.tr
    İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı?

    BDDK tarafından faizsiz konut satışı yapan şirketlerle ilgili önemli bir karar alındı. BDDK 21 fazisiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK tarafından şirketlerin listesi yayınlandı. Peki, İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı nedir? Batan şirketler hangileri? İşte bilgiler...

    İSTEK EVİM, İKİZLEREVİM, DESTEKEVİM, GERÇEKEVİM, DEĞER TASARRUF SON DAKİKA BATTI MI?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Aralarında İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf şirketleri bulunuyor.

    İşte diğer şirketler;

    1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
    2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
    3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
    4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
    5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
    6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
    7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
    8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
    9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
    10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
    11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
    12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
    13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
    14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
    15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
    16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
    17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
    18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
    19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
    20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
    21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

        BDDK TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

        Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından
        yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,

        12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza
        başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan
        işlem tesis edileceği,

        08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine
        devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,
        buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

        Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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        Haberler Ekonomi İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf son dakika battı mı? Tasfiye edilen şirketler hangileri?