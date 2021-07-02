Birikimevim, Yaşamevim, HH Aydın Yatırım, Varlıkevim son dakika battı mı? BDDK batan faizsiz ev alma şirketleri hangileri?

BDDK'dan yapılan açıklamada " Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiştir." denildi. Birikimevim, Yaşamevim, HH Aydın Yatırım, Varlıkevim son dakika battı mı? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar…
BİRİKİMEVİM, YAŞAMEVİM, HH AYDIN YATIRIM, VARLIKEVİM SON DAKIKA BATTI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Aralarında Birikimevim, Yaşamevim, HH Aydın Yatırım, Varlıkevim de bulunuyor
BDDK BATAN FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİ
Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,