Birikimevim son dakika battı mı? BDDK listesi: Hangi şirketler battı?

BDDK tarafından faizsiz konut satışı yapan şirketlerle ilgili önemli bir karar alındı. BDDK 21 fazisiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK tarafından şirketlerin listesi yayınlandı. Peki, Birikimevim battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı nedir? Batan şirketler hangileri? İşte bilgiler...
BİRİKİMEVİM BATTI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Aralarında Birikimevim'de bulunuyor.
İşte diğer şirketler;
1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ