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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 11:09
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    • 02.07.2021 11:09
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    İktisatevim son dakika battı mı? BDDK batan faizsiz konut şirketleri! İktisatevim batan şirketler listesinde mi?

    İktisatevim son dakika battı mı? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dakika duyuru yaptı ve 21 faizsiz konut şirketinin tasfiye edildiğini açıklayınca gündemde büyük etki yarattı. BDDK batan faizsiz konut şirketleri arasında hangilerinin bulunduğu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Peki İktisatevim listede var mı?

    takvim.com.tr
    İktisatevim son dakika battı mı?

    İktisatevim son dakika battı mı? İktisatevim BDDK batan faizsiz konut şirketleri listesinde var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. BDDK'dan yapılan açıklamada " Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiştir." denildi. Peki İktisatevim de yer alıyor mu?

    İKTİSATEVİM SON DAKIKA BATTI MI?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Aralarında İktisatevim de bulunuyor

    BDDK BATAN FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİ

    Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,

    12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza
    başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan
    işlem tesis edileceği,

    08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine
    devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,
    buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

        Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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        Haberler Ekonomi İktisatevim son dakika battı mı? BDDK batan faizsiz konut şirketleri! İktisatevim batan şirketler listesinde mi?