BDDK: hangi şirketler battı? BDDK tarafından yayınlanan şirketlerin listesi yayınlandı. BDDK tarafından yapılan açıklamada " Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiştir." açıklamasında bulunuldu. Peki, İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finalevim son dakika battı mı? Yatırılan paralar nasıl alınacak?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.
BDDK: BATAN ŞİRKETLER HANGİLERİ?
İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:
1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.
BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.