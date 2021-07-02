Son dakika: Finansevim battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı: Batan şirketler hangileri?

Son dakika haberine göre faizsiz konut satışı yapan şirketlerle ilgili önemli bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki, Finansevim battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı nedir? Batan şirketler hangileri? İşte bilgiler...

FİNANSEVİM BATTI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

İşte diğer şirketler;