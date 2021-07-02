Son dakika: Finansevim battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı: Batan şirketler hangileri?

Son dakika haberine göre faizsiz konut satışı yapan şirketlerle ilgili önemli bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki, Finansevim battı mı? Resmi Gazete BDDK kararı nedir? Batan şirketler hangileri? İşte bilgiler...
FİNANSEVİM BATTI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.
İşte diğer şirketler;
İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:
1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ
2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ
18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ
20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ
21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ
BDDK AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından
yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,
12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza
başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan
işlem tesis edileceği,