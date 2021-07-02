Yüz binlerce kişi yeni ayın gelmesinin hemen ardından evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bilindiği üzere maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Peki, 2 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşının haziran ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;