ATIKSU SORUNUNA NEŞTER VURACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'un ve Kanal İstanbul kapsamında ortaya çıkacak yeni atık suların arıtılması için her türlü plan hazırlanırken, bu kapsamda yeni tesislerde belirlendi. Buna göre mevcut ve yeni planlanan atıksu hatlarının ve tünellerinin en yoğun olarak bulunduğu bölge Kanal İstanbul proje güzergahının Altınşehir-Sazlıdere bölgesi olarak yer alıyor.