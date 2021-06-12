Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz. Taahüt süresi dolan ya da daha önce promosyon almamış olan emekliler için başvuru ve ödeme imkanı devam ediyor. Bankaların internet şubelerinden anında başvuru yapanlar ödemesini rahatlıkla bankamatiğe giderek alabiliyor. Banka tercihini yapmamış olanlar başvuru işlemlerini nasıl yapacağı konusunda bilgileri araştırırken öte yandan bankaların ne kadar ödeme verdiği konusundaki bilgileri edinmek istiyor. 500 liradan başlayan promosyon fırsatları aldığınız maaşa ve bankanın sunduğu fırsatlara göre değişkenlik gösterebiliyor.

İşte bazı bankaların kampanyaları:

● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.