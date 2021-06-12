Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.06.2021 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 11:16
    ABONE OL

    Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!

    3 yıl taahüt süresi dolanlar için yeni imkanı devam ediyor. Başvurusunu online yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den rahatlıkla çekebiliyor. 13 milyondan fazla kişi 2021 yılının ilk bayram ikramiyesini geçen ay cebine koydu. Ayrıca önümüzdeki ay 5 Temmuz Pazartesi günü lerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. alamamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Emekliye promosyon imkanı sürüyor!

    Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz. Taahüt süresi dolan ya da daha önce promosyon almamış olan emekliler için başvuru ve ödeme imkanı devam ediyor. Bankaların internet şubelerinden anında başvuru yapanlar ödemesini rahatlıkla bankamatiğe giderek alabiliyor. Banka tercihini yapmamış olanlar başvuru işlemlerini nasıl yapacağı konusunda bilgileri araştırırken öte yandan bankaların ne kadar ödeme verdiği konusundaki bilgileri edinmek istiyor. 500 liradan başlayan promosyon fırsatları aldığınız maaşa ve bankanın sunduğu fırsatlara göre değişkenlik gösterebiliyor.

    İşte bazı bankaların kampanyaları:

    ● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

    ● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

    ● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

    ● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

    ● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

    ● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

        ● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

        ● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

        ● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
            Türkiye gruptan nasıl çıkar?
            Haberler Ekonomi Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!