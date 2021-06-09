Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul Projesi'nin temeli için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını duyurmuştu. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih bugünyapılan açıklamayla belli oldu. Peki, Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul'un güzergahı neresi? Maliyeti kaç TL? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?
Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerine yer vermişti.
TARİH BELLİ OLDU!
Yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı. İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle başlayacağı bildirildi.