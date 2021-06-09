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    • 09.06.2021 12:28
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    Ve tarih belli oldu! Kanal ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? Maliyeti ve haritası...

    Kanal ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olan 'nin temeli için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını duyurmuştu. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih bugünyapılan açıklamayla belli oldu. Peki, Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Maliyeti kaç TL? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kanal İstanbul ne zaman yapılacak?

    Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul Projesi'nin temeli için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını duyurmuştu. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih bugünyapılan açıklamayla belli oldu. Peki, Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul'un güzergahı neresi? Maliyeti kaç TL? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

    Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerine yer vermişti.

    TARİH BELLİ OLDU!

    Yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı. İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle başlayacağı bildirildi.

        KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI NERESİ? KANAL İSTANBUL NEDİR?

        Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak.

        Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

        453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

        KANAL İSTANBUL NEDEN YAPILMALI?

        Yılda yaklaşık olarak 43 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı, doğal bir suyolu olarak bilinir. Gemi trafiğinde yer alan tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler ile birlikte gemi boyutlarının daha da büyümesi, akaryakıt ve bununla beraber tehlikeli ya da zehirli madde taşıyan gemilerin çoğunlukta olması İstanbul için her zaman bir riski bünyesinde barındırır.

        İstanbul Boğazı'nda suyolu ulaşımında keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve buna bağlı olarak gemi trafiği her zaman mevcuttur. Boğazın her iki yakasında da milyonlarca insan yaşamaktadır. Boğaz, gün içerisinde milyonlarca insanın hem ticaret hem yaşam hem de geçiş yerlerinden birisidir. Bu gemi trafiği her geçen zamanda riskleri de beraberinde getirir. 100 yıl kadar öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçişi son yıllarda 45-50 bine kadar çıkmıştır.

        Boğazdaki seyir emniyeti açısından uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu sebebiyle büyük gemilerin beklemesi süresi ortalama olarak 14,5 saat kadardır. Bu bekleme süresi bazen hava şartlarına bağlı olarak 4 gün kadar sürebilmektedir.

        Bu çerçevede İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması ve bunun hayata geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanal İstanbul sayesinde 500 bin kadar yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilmiş olacak.

        KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI NEDİR?

        - İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,
        - İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.
        - İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması,
        - Seyir emniyetinin sağlanması,
        - Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması
        - Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması

        KANAL İSTANBUL DEPREM ETKİSİ YARATIR MI?

        AFAD'ın Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlama gereği duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Projenin, yapılması planlanan bölgeye atfedilen deprem tehlike ve riskleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hayata geçirilme çalışmalarıyla birlikte gündeme sıklıkla getirilen Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Güncel Ve tarih belli oldu! Kanal İstanbul ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? Maliyeti ve haritası...