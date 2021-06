KANAL İSTANBUL NEDEN YAPILMALI?

Yılda yaklaşık olarak 43 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı, doğal bir suyolu olarak bilinir. Gemi trafiğinde yer alan tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler ile birlikte gemi boyutlarının daha da büyümesi, akaryakıt ve bununla beraber tehlikeli ya da zehirli madde taşıyan gemilerin çoğunlukta olması İstanbul için her zaman bir riski bünyesinde barındırır.

İstanbul Boğazı'nda suyolu ulaşımında keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve buna bağlı olarak gemi trafiği her zaman mevcuttur. Boğazın her iki yakasında da milyonlarca insan yaşamaktadır. Boğaz, gün içerisinde milyonlarca insanın hem ticaret hem yaşam hem de geçiş yerlerinden birisidir. Bu gemi trafiği her geçen zamanda riskleri de beraberinde getirir. 100 yıl kadar öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçişi son yıllarda 45-50 bine kadar çıkmıştır.

Boğazdaki seyir emniyeti açısından uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu sebebiyle büyük gemilerin beklemesi süresi ortalama olarak 14,5 saat kadardır. Bu bekleme süresi bazen hava şartlarına bağlı olarak 4 gün kadar sürebilmektedir.

Bu çerçevede İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması ve bunun hayata geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanal İstanbul sayesinde 500 bin kadar yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilmiş olacak.