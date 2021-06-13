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    • Ekonomi
    • 13.06.2021 10:37
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    • 13.06.2021 10:39
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    bugün açık mı? , marketler, , ?

    bugün açık mı? Sorgulaması tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içi ve Cumartesi günleri belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken Pazar günü tam kapanma uygulaması yapılıyor. Vatandaşlar da temel ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, market, kasap, fırın gibi yerlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki , marketler, , ?

    takvim.com.tr
    Marketler bugün açık mı?

    Marketler bugün açık mı? Pazar günü tam kapanmada bakkal, marketler, fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 13 Pazar günü ekmek, içecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tam kapanmada marketlerin güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Kademeli normalleşme kapsamında güncel saatler haberimizde yer alıyor.

    PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi.

    Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.

    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bilgisi yer aldı.

        Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

        KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ

        İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

        – Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

        – Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

        – Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

        – Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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        Haberler Ekonomi Marketler bugün açık mı? Pazar günü tam kapanmada bakkal, marketler, fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?