Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında sert mesajlar verdi:

CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü FETÖ'nün kumpas projelerine de alet edilmişti.

Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Türkiye'de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur.

Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için tesis etme gayreti içinde olduk. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi birilerinin yardımıyla değil, milletimizle göğüsledik.

Ak Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğse mücadele eden parti biziz.

Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır.

Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir.

ASRIN PROJESİ START ALIYOR

Başkan Erdoğan, asrın projesi olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un inşasına da başlanacağını anlattı. İlk köprü temel atma töreninin de 26 Haziran Cumartesi günü Başkan Erdoğan tarafından yapılacağı açıklandı. Projede yer alan toplam 6 köprünün 1.4 milyar dolara inşa edileceği hesaplandı. Bu köprülerden 2'si, raylı ve araç geçişli iki katlı olarak planlandı. Kanal İstanbul'un 7 yılda tamamlanacağı, toplam maliyetinin 15 milyar doları bulacağı açıklandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞLAR

Başkan Erdoğan, "İftiralarla kaybedecek vaktimiz yok. Bunlar suç örgütlerine bel bağlamışlar. Terör örgütleriyle mücadele eden partiyiz" dedi.

FETÖ MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi. Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidi yok edeceğiz" dedi.