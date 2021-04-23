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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 20:34
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    • 23.04.2021 21:06
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    Son dakika: Kripto para borsası kapandı!

    Kripto para piyasası Thodex'te yaşanan vurgunu konuşurken flaş bir gelişme daha yaşandı. Kripto para borsası Vebtocin faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

    Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu!

    Kripto parar piyasası Thodex'te yaşanan vurgunu konuşurken flaş bir gelişme daha yaşandı. Kripto para borsası faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

    Vebitcoin'den yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Kripto para borsası Vebitcoin kapandı!