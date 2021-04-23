Kripto parar piyasası Thodex'te yaşanan vurgunu konuşurken flaş bir gelişme daha yaşandı. Kripto para borsası Vebitcoin faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Vebitcoin'den yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.