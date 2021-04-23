Geçtiğimiz aylarda büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Akşam saatleriyle birlikte araştırmalar artış gösterdi. Dün altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamlamıştı. İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya gerilemişti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?