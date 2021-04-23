SON DAKİKA: Interpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkardı! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı.

"MALİYETİNİN NE KADAR OLDUĞUNU BİLMEMEKLE BİRLİKTE"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin kripto para dolandırıcılığı ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Bakan Soylu, "Maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve idari tedbirler alındı. Bize düşen bir tarafı da var bunun. Hem Türkiye'de mi değil mi, tabii yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulmaz emniyet genel müdürümüz, Arnavutluk emniyet genel müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki emniyet genel müdürü de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımızdı. Yine orada ardından hemen sayın içişleri bakanı ile görüştüm, seçim bölgesindeydi. Uzun uzadıya konuşma yaptık bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah 10.00 itibarıyla işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu" dedi.

"3 AYRI HESAPTA BULUNAN 31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU"

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" diye konuştu

8 İLDE OPERASYON

THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.



62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.