RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

Ünlülerin kripto gelir kapısı tepetaklak! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen, kripto para açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kripto paraya yatırım yapan Gülben Ergen, bitcoin düşüşüyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur" diyen Gülben Ergen tepetaklak oldu!

23.04.2021 13:22 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:59
Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak oldu. Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar edenler arasında ünlü şarkıcı Gülben Ergen de var. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Gülben Ergen, kripto para yatırımlarından ciddi anlamda zarar ettiğini açıkladı.

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Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

"TEPETAKLAK OLDUK"

"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp ardından "Ama bitcoine olur." diyerek espri yaptı.

Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

SABA TÜMER KAHKAHASINI SATMIŞTI...

Saba Tümer ise dünyada bir ilke imza atarak kendine has kahkahasını NFT'ye dönüştürüp rekor bir fiyata satmıştı.

Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

Ünlü sunucunun kahkahası, yapımcı İzzet Pinto tarafından tam 90 bin TL'ye (sanal paranın o anki piyasa değeri) satın alındı.