Ünlüler kripto gelir kapısından vurgun yedi! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen tepetaklak...

Ünlülerin kripto gelir kapısı tepetaklak! 'Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyen Gülben Ergen, kripto para açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kripto paraya yatırım yapan Gülben Ergen, bitcoin düşüşüyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Unutmayın ki bana bir şey olmaz ama bitcoin'e olur" diyen Gülben Ergen tepetaklak oldu!

23.04.2021 13:22 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





