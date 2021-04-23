RAMAZAN İMSAKİYE
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Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kripto para borsaları mercek altında!

Dünyayı ve Türkiye'yi son zamanlarda etkisi altına alan kripto para yatıımları son sürat devam ederken ülkemizde geçtiğimiz gün binlerce kişinin mağdur olduğu bir gelişme yaşandı. Thodex ismindeki kripto para borsasının sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar dolar ile ülkeden kaçtı. Bunun ardından herkesin merak ettiği soru Paribu, BtcTürk, Bitexen, Binance gibi borsaların güvenli olup olmadığı. Peki kripto para yatırımı yapmak güvenli mi? Kripto paralar cüzdanlarda nasıl saklanır? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları...

23.04.2021 06:56 - Son Güncelleme: 23.04.2021 06:56
Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kriptopara borsaları mercek altında!

Thodex'te yaşanan skandal, kripto para borsalarındaki temel işleyiş yönteminin sorgulanmasına neden oldu. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 50-60 arasında platform bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kriptopara borsaları mercek altında!

Platform açmak için düşük bir sermayeyle internet sitesi kurmak yeterli oluyor.

Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kriptopara borsaları mercek altında!

Sektörde büyük yatırımı olan, arkasında şirketler olan platformlar olduğu gibi finansal gücü yüksek olmayan firmalar da var.

Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kriptopara borsaları mercek altında!

Henüz lisanslama, denetim ve regülasyonların olmadığı kripto para borsaları için bu nedenle yüzde 100 güvenlikten bahsetmek çok mümkün değil…

Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kriptopara borsaları mercek altında!

KRİPTO PARA YATIRIMI NASIL YAPILIYOR?