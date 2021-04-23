Paribu, BtcTürk, Bitexen... Thodex faciasının ardından kripto para borsaları mercek altında!
Dünyayı ve Türkiye'yi son zamanlarda etkisi altına alan kripto para yatıımları son sürat devam ederken ülkemizde geçtiğimiz gün binlerce kişinin mağdur olduğu bir gelişme yaşandı. Thodex ismindeki kripto para borsasının sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar dolar ile ülkeden kaçtı. Bunun ardından herkesin merak ettiği soru Paribu, BtcTürk, Bitexen, Binance gibi borsaların güvenli olup olmadığı. Peki kripto para yatırımı yapmak güvenli mi? Kripto paralar cüzdanlarda nasıl saklanır? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları...
23.04.2021 06:56
- Son Güncelleme: 23.04.2021 06:56