Vebitcoin battı mı? Son dakika açıklaması geldi! Vebitcoin kimin, neden kapandı?

Vebitcoin ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve gözler detaylara çevrildi. Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Peki, Vebitcoin battı mı? Vebitcoin kimin, neden kapandı? İşte detaylar...

VEBİTCOİN KİMİN, NEDEN KAPANDI?

Vebitcoin'den yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi