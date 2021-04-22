23 Nisan Cuma 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bugün borsa açık olacak mı 2021?

23 Nisan bugün borsa açık olacak mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, özellikle yatırımcılar tarafından borsanın açık olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan bugün borsa açık olacak mı 2021? 23 Nisan Cuma 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

23 NİSAN BORSA AÇIK MI 2021?

23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu için Borsa kapalı olacak. Bu kapsamda Borsa İstanbul'da vatandaşlar işlem gerçekleştiremeyecek.