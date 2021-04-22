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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 00:17
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    • 23.04.2021 00:38
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    Son dakika! 'dan ni uzatma kararı

    Gelen son dakika haberine göre, nin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararı 'de yayımlandı.

    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

    Son dakika haberi... nin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararı 'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanana işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika! Başkan Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneğini uzatma kararı