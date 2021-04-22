23 Nisan'da bugün hastaneler açık mı 2021? Hastane poliklinikleri açık mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, hastaneler ve poliklinikler de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan'da bugün hastaneler açık mı 2021? Hastane poliklinikleri açık mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?
Türk milletinin iradesini temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu günde bazı devlet kurumları izin yapacak bazıları ise mesai yapmaya devam edecek. Peki 23 Nisan'da hastaneler açık mı?
Pandemi nedeniyle uzun süredir hastanelerde yoğunluk oluşmakta. Dolayısıyla insanlar 23 Nisan'da hastanelerin açık olup olmadığını merak edip araştırma yapıyor. 23 Nisan'da hastaneler açık mı? sorusunun yanıtı evettir. 23 Nisan'da hastanenin acil servisleri hizmet vermeye devam etmektedir.