23 NİSAN'DA VERGİ DAİRELERİ KAPALI MI OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vergi dairelerinde işi olanlar, o tarihte açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu tarihte vergi daireleri hizmet verecek mi? En çok merak edilen konulardan biri 23 Nisan'da vergi dairelerinin açık olup olmayacağı oldu.