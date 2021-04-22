23 Nisan 2021 bugün vergi daireleri açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, vergi daireleri dearaştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan 2021 bugün vergi daireleri açık mı? 23 Nisan'da vergi daireleri çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
23 NİSAN'DA VERGİ DAİRELERİ KAPALI MI OLACAK?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vergi dairelerinde işi olanlar, o tarihte açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu tarihte vergi daireleri hizmet verecek mi? En çok merak edilen konulardan biri 23 Nisan'da vergi dairelerinin açık olup olmayacağı oldu.
23 NİSAN TARİHİNDE VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK MI?
Gelir Dairesi Başkanlığı hizmetinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren vergi daireleri, cuma günü kutlanacak 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.