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    • 23.04.2021 01:33
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    ’da bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan Cuma bankalar tatil mi 2021?

    bankalar çalışıyor mu? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Bankaların 23 Nisan günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan günü EFT işlemi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bankalar 23 Nisan'da tatil mi? 23 Nisan EFT yapılır mı sorularına da yanıt arıyor. Peki; ? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    23 Nisan’da bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı?

    Bankalar 23 Nisan'da tatil mi? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan tarihinde EFT yapıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar bankaların çalışıp çalışmayacağını sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusal bayramlarımızdan birisi olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamlı günde birçok yer kapalı oluyor.

    23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

    23 Nisan 2021 Cuma günü hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Bu nedenle Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

        23 NİSAN CUMA GÜNÜ EFT VE HAVALE OLACAK MI?

        23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olmasından dolayı EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

        EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.
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        Haberler Güncel 23 Nisan’da bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan Cuma bankalar tatil mi 2021?