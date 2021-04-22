Bankalar 23 Nisan'da tatil mi? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu? 23 Nisan tarihinde EFT yapıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar bankaların çalışıp çalışmayacağını sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusal bayramlarımızdan birisi olma özelliği taşımaktadır. Bu anlamlı günde birçok yer kapalı oluyor.
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan 2021 Cuma günü hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Bu nedenle Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.