EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.