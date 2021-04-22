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    • 23.04.2021 08:43
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    Cuma günü açık mı? 23 Nisan’da bugün PTT açık mı 2021?

    'nin açık olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 23 Nisan resmi tatil olarak her yıl heyecanla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar resmi tatilde çeşitli kurum ve kuruluşların da çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da PTT açık mı 2021? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    23 Nisan’da bugün PTT açık mı 2021? 23 Nisan Cuma PTT açık mı?

    23 Nisan bugün PTT açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü PTT açık mı? Soruları arama motorlarında aratılıyor. 23 Nisan PTT'nin açık olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak her yıl heyecanla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar resmi tatilde çeşitli kurum ve kuruluşların da çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da PTT açık mı 2021? İşte cevabı!

    23 NİSAN'DA BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

    23 Nisan 2021 Cuma günü hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Bu nedenle Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

        23 NİSAN CUMA GÜNÜ EFT VE HAVALE OLACAK MI?

        23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olmasından dolayı EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

        EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.
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