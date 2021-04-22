23 Nisan bugün PTT açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü PTT açık mı? Soruları arama motorlarında aratılıyor. 23 Nisan PTT'nin açık olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak her yıl heyecanla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar resmi tatilde çeşitli kurum ve kuruluşların da çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da PTT açık mı 2021? İşte cevabı!