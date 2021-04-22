23 Nisan'da bugün noter açık mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, noterler de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan'da bugün noter açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü noterler çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK OLACAK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bugünü heyecanla bekliyor. Milli bayramın Cuma günü olması sebebiyle 'noterler açık mı?' sorusu sıkça sorulmaya başlandı. 23 Nisan Cuma günü satış ve tasdik gibi işlemleri dahil bütün noter işlemleri yapılamayacak.
NOTER NEDİR?
Noter, kanunların verdiği yetkiye dayanarak , özel veya tüzel kişilerin çeşitli belge ve işemlerine yasal geçerlilik sağlayan, yasaların belirlediği diğer görevleri yerine getiren ve kendine ait bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noterlik ise bir kamu hizmetidir. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin olduğu bölgede, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yapmak için yetkili olan bir noterlik kurulur.