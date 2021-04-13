Kulisleri hareketlendiren olay, Ford Otomotiv'in geçen 22 Şubat'ta borsaya yaptığı bildirim ile gün yüzüne çıktı. 2020'yi 40 milyar ciro ile kapatan şirketin açıklaması birçok soruyu de beraberinde getirdi. Olaya kimlerin karıştığı, nasıl bir yol izlendiği, dahası, şirketin ne tür tedbirler aldığına dair sorulara ise yanıt bulunamamıştı.

İşte adım adım, şirket içi 'yolsuzluk' iddiasının ayrıntıları...

4 SORUDA OLAY NASIL GELİŞTİ

1- NASIL ORTAYA ÇIKTI?

En az 4 yıl önceden başladığı sanılan 'yolsuzluk' iddiası şirkete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İhbar sonrası şirkette kırmızı alarm verildi. İhbardaki iddiaların doğruluğunu teyit etmekle işe başlandı. İlk bulgular ihbarı doğruluyordu. Bu aşamadan sonra sıra en önemli delil kaynağı konumundaki bilgisayarın koruma altına alınmasına geldi. Tutanakla el konulan cihaz, suçlamaların odağındaki Süleyman Ercan Engin'in bilgisayarıydı. Şirket denetçileri Engin'e, "Birkaç gün dinlenebilirsin" diyerek işe koyuldu.

2- KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Ford Otomotiv'in iddia ettiği zarara nasıl yol açıldığına geçmeden önce kimlerin suçlandığına bakalım. Şirkete göre, 247.8 milyonluk zarar, iki kesimin iş birliği ile oluştu. Dava dosyasına göre esas sorumlu olarak Süleyman Ercan Engin (48) görülüyor. Engin, 11 Ekim 1999'da şirkette işe giren bir isim. Nisan 2004'te ise 'Alacaklar Ekip Lideri' oldu. Engin'in başında olduğu birim şirketin 100 kadar bayisinden olan alacakların takibinden sorumlu. Engin gibi, bir dönem Ford Otomotiv'de çalışan eşi D. Engin de savcılık dosyasında 'şüpheli' konumda. İşten çıkarılan Tolga Kılınç ise denetçiler soruşturma yaparken, bir takım dosyayı kayıtlarda silmekle suçlanıyor. Engin'in 50 milyona yakın kazanç sağladığı iddia edilen Samsunlu Okutgen Otomotiv'in üç ortağı Kayhan Başokur, İsmail Okutgen ile Ahmet Kelem de şirketin savcılık dosyasında adları yer alan üç isim.