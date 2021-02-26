İşte Dilek Güngör'ün yazısındaki o kısım:

"NE HİKMETSE KİMSEDEN ÇIT ÇIKMIYOR"

Birkaç gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama düştü. Herkes kulağının üzerine yattı. Düşünsenize, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Grubu'nun piyasa değeri 10 milyar doları geçen şirketinde büyük bir yolsuzluk ortaya çıkıyor. Çeyrek milyar liradan bahsediliyor. Hatta açıklamada bir parantez açılıp 'daha da fazlası olabilir' deniliyor. Ne hikmetse, kimseden 'çıt' çıkmıyor. Yahu, bir tek merak eden ben miyim? Valla ilk günden beri işin peşindeyim. Niye mi?